Lesung : Geschichte wird lebendig

Schleiden Maryanne Becker liest zum vierten Mal in der Galerie Eifel Kunst.

(red) Die in Ostbelgien geborene und aufgewachsene Autorin Maryanne Becker aus Berlin wird am Sonntag, 18. August, um 15 Uhr in der Galerie Eifel Kunst aus ihrem Buch „Grenzlandfrau, Ein Frauenschicksal im belgisch-deutschen Grenzgebiet” lesen.