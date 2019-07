Kommunalpolitik : Schluss mit 80? Nicht für den Dauer-Bürgermeister

Reimerath Matthias Schneider ist seit 25 Jahren Gemeindeoberhaupt von Reimerath in der Verbandsgemeinde Kelberg. Eigentlich sollte nun Schluss sein. Doch der Ortsgemeinderat wählte den 80-Jährigen für weitere fünf Jahre ins Amt.

So lange war nämlich sein Vorgänger Johann Merten der Chef der 70-Einwohner-Gemeinde, die zwischen Kelberg und dem Nürburgring liegt. „So lange wie Du mache ich das auf keinen Fall“, habe er damals zu Merten gesagt, erzählt er dem Trierischen Volksfreund. „Und außerdem“, meint der 1938 geborene Schneider – „mit 80 Jahren sollte sowieso Schluss sein damit.“

Doch für die Mitglieder des neugewählten Gemeinderats waren weder die lange bisherige Amtsdauer noch das Alter von Matthias Schneider Hinderungsgründe, ihn in der konstituierenden Sitzung erneut an die Spitze zu wählen.

Einen Besseren gebe es in Reimerath für dieses Amt nicht, hätten sie gesagt. Aber das müsse nicht in der Zeitung stehen, meint er. Was sich aber nicht vermeiden ließ.