Kommunalpolitische Entscheidung : Hillesheim hat eine Stadtbürgermeisterin

Die neue Führungsriege der Stadt Hillesheim umfasst (von links) Stadtbürgermeisterin Gabi Braun (parteilos) sowie die Beigeordneten (in ihrer Rangfolge) Gerald Schmitz (CDU), Heike Plein (FWG) und Fritz Thiel (SPD). Foto: TV/Mario Hübner

Hillesheim Amtsvorgänger Matthias Stein ernennt und vereidigt Gabi Braun (parteilos). Beigeordnete sind Gerald Schmitz (CDU) mit eigenem Geschäftsbereich sowie Heike Plein (FWG) und Fritz Thiel (SPD).

Vor rund drei Dutzend Gästen hat Hillesheims scheidender Stadtbürgermeister Matthias Stein (CDU) die neugewählte Stadtbürgermeisterin Gabi Braun (parteilos) ernannt, vereidigt und ins Amt eingeführt. Sie ist die erste Frau, die das höchste politische Amt in der Beispielstadt bekleidet. Sie hatte die Wahl mit 61,5 Prozent gegen SPD-Kandidat Thomas Regnery gewonnen. Stein war nach 21 Jahren im Amt nicht mehr angetreten.

Nachdem er zum letzten Mal mit dem Glöckchen eine Sitzung eröffnet und die Ratsmitglieder per Handschlag verpflichtet hat, und bevor er seinen Stuhl in der Mitte des Vorstandstisches räumt, richtet er noch einige Worte an den neuen Rat und seine Nachfolgerin: „Sehr geehrte Frau Stadtbürgermeisterin, ich übergebe Ihnen nach 21 Jahren eine intakte Beispielstadt, verabschiede mich mit einem herzlichen ,Glück auf` und den besten Glückwünschen für die Zukunft.“ Sein Rat: „Kommunalpolitik bedeutet nicht nur verwalten, sondern gestalten – zum Wohle des Bürgers.“