Gesundheit : Kreativ-Projekt zur Zahngesundheit in Eifeler Kindergärten

Kreativ-Projekt zur Zahngesundheit in Eifeler Kindergärten

Oberbettingen (red) Die Corona-Verordnungen schränken die regionale Arbeitsgemeinschaft der Jugendzahnpflege bei ihren Programmen stark ein. Deshalb hat sie mit einem kindgerechten Kreativ-Projekt, verbunden mit dem Wettbewerb „Max Schrubbels Tricks für starke Kinderzähne“, ein kontaktloses Angebot geschaffen.

Es soll über die Erzieherinnen und Erzieher in der Kita sowohl die Kinder als auch deren Eltern zu erreichen. Die Idee: Kindergärten beschäftigen sich mit den Themen „Zähneputzen – wann und wie?“, „Zahngesundes Kita-Frühstück“ oder „Zahnarztbesuch“. Sie bekommen zur Motivation ein knuddeliges Max-Schrubbel-Stofftier, eine CD mit dem „Zahnputz-Zauberlied“ und ein Zahnputzset für jedes Kind. Nach der Projektarbeit basteln und malen die Mädchen und Jungen rund um die Lerninhalte. Fotos der kreativen Ergebnisse werden an die AGZ Jugendzahnpflege Vulkaneifel geschickt, die die schönsten Arbeiten prämiert. Anmeldeschluss für die Kitas ist am 30. November, der Aktionszeitraum dauert von Januar bis Juni 2021. Weitere Infos: www.lagz-rlp.de.