Wanderung : Natur als Schöpfung erleben

Großlittgen (red) Entspannungscoach Christa Finken lädt für Samstag, 22. August, zu einer achtsamen Wanderung auf den Rundwanderweg „Schöpfung bewahren“ ein. Auf der Wanderung rund um das Kloster Himmerod können die Teilnehmer die Natur und die Schöpfung mit allen Sinnen wahr.

Weitere Termine Sonntag, 23., Samstag, 29., und Sonntag, 30. August. Treffpunkt ist jeweils um 13 Uhr am Buchladen in Kloster Himmerod. Die Teilnehmergebühr beträgt 15 Euro pro Person. Anmeldung bei Christa Finken unter Telefon 06597/3633 oder per E-Mail an

finken-christa@t-online.de