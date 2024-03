Selbstgemachte Pasta und Co. Aus Schwarzbrennerei wird „Due Amici“: Mediterrane Küche in die Gerolstein

Gerolstein · In Gerolstein lässt Unternehmer Ottfried Reichle aktuell das Traditionslokal „Zur Schwarzbrennerei“ umbauen. Gründonnerstag eröffnet dort ein mediterranes Restaurant. Was die Betreiber anbieten und was gerade – nicht ganz so offensichtlich – für die Gestaltung der Gerolsteiner Innenstadt passiert.

26.03.2024 , 06:23 Uhr

Von Susanne Stumm