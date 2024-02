In den Fußspuren ihres Vaters Bekannter Name: Sabrina Spechtmeyer eröffnet Arztpraxis in Gillenfeld

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm – ein Sprichwort, das auch in diesem Fall zutrifft. Sabrina Spechtmeyer trägt einen Namen, der ein Selbstläufer ist und in der Region positive Resonanz hervorruft. Denn schon ihr Vater Dieter Spechtmeyer betrieb von Ende der 1970er-Jahre bis zu seinem Tod 1998 eine Arztpraxis in Gillenfeld und hat „durch seinen direkten Zugang zu den Menschen einen hohen Beliebtheitsgrad erreicht“, weiß die Tochter. Und nun schließt sich der Kreis, denn Sabrina Spechtmeyer hat kürzlich ebenfalls in ihrem Heimatort Gillenfeld eine Praxis als Fachärztin für Allgemeinmedizin und Allgemeinchirurgie eröffnet.