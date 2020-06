Kostenpflichtiger Inhalt: Abbau der ärztlichen Bereitschaft in Gerolstein : Kassenärztlicher Vereinigung zeigt weiter Gesprächsbereitschaft, will aber nicht mit jedem reden

Ob und wenn ja mit wem über den geplanten Abbau des medizinischen Angebots am Gerolsteiner Krankenhaus gesprochen wird, ist aktuell noch nicht absehbar. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein/Mainz Die Kassenärztliche Vereinigung will mit Vertretern der Politik über die für Gerolstein geplante Reduzierung des ärztlichen Bereitsschaftsdienst sprechen, aber nicht jeder Gesprächspartner ist dabei willkommen – das kommt im Landkreis nicht gerade gut an.



Von Angelika Koch

Zum Monatswechsel Februar auf März war die Pandemie zwar schon absehbar, dennoch stand ein anderes Thema vordringlicher auf der gesundheitspolitischen Agenda des Vulkaneifelkreises: Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) hatte angekündigt, die Öffnungszeiten des ärztlichen Bereitschaftsdienst am Gerolsteiner Krankenhaus extrem auszudünnen. Dagegen wehrten sich Vertreter der niedergelassenen Ärzte ebenso wie Landrat Heinz-Peter Thiel und andere Vertreter der Kommunalpolitik, klärende Gespräche unter Beteiligung von Manfred Rittich, Vorsitzender der Kreisärzteschaft, sollten zeitnah her. Dann kam alles ganz anders.

Die dringendere Bekämpfung der Corona-Pandemie machte es zunächst notwendig, die Gespräche zu ververschieben und das Krankenhaus wurde zur Corona-Klinik umfunktioniert. Auf Initiative der Landtagsabgeordneten Astrid Schmitt gab es nun einen neuen Anlauf zum Dialog mit der KV. Doch der Vertreter der Kreisärzteschaft soll nach dem Willen der KV nun nicht mitkommen. Schmitt kritisiert: „Während es damals keinerlei Bedenken bezüglich des Teilnehmerkreises gab, stellt sich die KV jetzt plötzlich quer und lehnt die Teilnahme des Mediziners Dr. Rittich ab. Man wolle sich mit dem Arzt nur alleine in einem separaten Gespräch treffen.“

So sei sie mit Landrat Thiel übereingekommen, das für den 4. Juni in Mainz terminierte Treffen abzusagen. Es sei eine gemeinsame Reaktion aus „äußerster Verwunderung und großer Verärgerung“ über das aktuelle Verhalten der KV und ihres Vorsitzenden Peter Heinz.

Astrid Schmitt: „Es ist völlig inakzeptabel, der kommunalen Ebene vorschreiben zu wollen, von wem sie sich fachlich unterstützen und begleiten lässt. Um die gesundheitliche Versorgung der Menschen in unserer ländlichen Region auch zukünftig zu sichern, müssen alle Beteiligten zusammenarbeiten und gemeinsam über Veränderungen beraten, um bestmögliche Lösungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger zu suchen. So wie es von der KV praktiziert wurde, geht es nicht. Und dies können wir so auch nicht hinnehmen.“

Bereits im Februar kritisierte die Abgeordnete, dass bei der Entscheidung der KV die sehr einschneidenden Kürzungen ohne Absprache mit den vor Ort Verantwortlichen getroffen worden sei.

Unterdessen gibt es mehrere Resolutionen kommunaler Gremien zur umstrittenen Verschlechterung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes. „Die Vorsitzenden der Räte sollten bei diesem Gespräch einbezogen werden“, fordert Schmitt. Landrat Thiel will am Ball bleiben und lud seinerseits die KV zu einem Lösungsdialog vor Ort in die Vulkaneifel ein.