Arztpraxen in Gerolstein Vom akuten Ärztemangel zur sicheren Versorgung

Gerolstein · Aufatmen in Gerolstein: Innerhalb weniger Monate hat sich die Situation bei der hausärztlichen Versorgung in Gerolstein deutlich entspannt. Auch an anderer Stelle hat sich etwas getan.

19.10.2023, 14:48 Uhr

Dringend gesucht wurden in Gerolstein Hausärzte noch vor einem halben Jahr. Die Situation hat sich inzwischen deutlich geändert. Foto: picture alliance / Stephan Janse/Stephan Jansen

Von Vladimir Nowakowski

Noch vor einem halben Jahr herrschte in Gerolstein akuter Ärztemangel. Heute bieten neben einem neuen Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) drei Hausarztpraxen ihre Dienste an. Zudem hat an diesem Donnerstag die chirurgische Ambulanz im Krankenhaus wieder den Betrieb aufgenommen.