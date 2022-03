Gesundheit : Verbandsgemeinde Daun macht angehenden Ärzten besonderes Angebot

Daun Mediziner in Ausbildung können ein Praktikum in Dauner Praxen absolvieren und bekommen auch eine „Finanzspritze“.

Vier künftige Ärzte, die an der Universität Mainz studieren, haben ein Blockpraktikum im Bereich der Allgemeinmedizin absolviert. Die Studierenden Lea Müller, Merle Werner, Leah Schmitz und Hozan Abdi haben Einblicke in die Arbeit von Hausarztpraxen im ländlichen Raum gewinnen können. Dafür erhalten sie von der Stiftung jeweils eine finanzielle Unterstützung von 500 Euro. In Daun konnten nach Angaben der VG-Verwaltung für die Praktika die hausärztlichen Praxen Schnieder, Bergheim und Pitzen gewonnen und entsprechend zertifiziert werden.

„Das Unterstützungsangebot der Bürgerstiftung hat sich an der Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz bereits etabliert und wird von den Studierenden gerne in Anspruch genommen“, heißt es in einer Pressemitteilung der VG. Seit Einführung hätten bereits mehr als 20 Studentinnen und Studenten ein Praktikum in der VG Daun absolviert. „Mit dem Angebot möchten wir die Studierenden unterstützen und sie zeitgleich für unsere schöne Region begeistern. Damit verbunden ist natürlich die Hoffnung, ihnen einen Anreiz zu schaffen, auch in Zukunft in unserer Verbandsgemeinde beruflich tätig zu sein oder sich hier niederzulassen. Wir hoffen so, einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung leisten zu können“, erklärt Bürgermeister Thomas Scheppe.