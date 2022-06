Veranstaltungen : So sieht das Mega-Event-Programm am Nürburgring aus

So sieht das Mega-Event-Programm am Nürburgring aus

Nürburg Rallycross, Race-Trucks, Radfahrer: Mit Vollgas startet der Nürburgring in die zweite Jahreshälfte.

Am Nürburgring erwartet die Zuschauer im Juli die große Bandbreite des Motorsports – mit imposanten Race Trucks, schnellen Rallycross-Fahrzeugen oder dem riesigen Starterfeld der Nürburgring-Langstrecken-Serie. Und bei Rad am Ring braucht es Muskelkraft und Ausdauer anstatt Pferdestärken.

Bei der FIA World RX of Germany am 30. und 31. Juli kämpfen die Fahrer auch auf Kies um wichtige Punkte in der Weltmeisterschaft. Besonders aufregend und kurzweilig ist dabei der Modus, mit dem um den Sieg gefahren wird. Über mehrere Vorläufe kämpfen jeweils sechs Fahrzeuge gegeneinander um den Einzug in Halbfinale und Finale.