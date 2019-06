Verwaltung : Mehr als 30 Jahre bei der Kreisverwaltung

Daun (red) Die gute Seele des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft verabschiedet sich: Nach mehr als 34 Dienstjahren bei der Kreisverwaltung Vulkaneifel ist Ute Zielke (Foto) in den Ruhestand verabschiedet worden.

Geboren und aufgewachsen in Schalkenmehren, absolvierte sie in Daun eine Ausbildung als Bürokauffrau. 1985 ging sie zur Kreisverwaltung, wo sie im damaligen Eigenbetrieb Abfallwirtschaft arbeitete. Diesem Bereich blieb sie bis zu dessen Auflösung 2016 treu, seither war sie in der Abteilung Schulen, Bauen und ÖPNV tätig.