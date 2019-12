Bildung : Viertklässler schnuppern in die Welt der Wissenschaften rein

Daun (red) Mehr als 60 Viertklässler besuchten den Schnuppertag Ende November, um die Drei-Maare-Realschule plus Daun mit FOS kennenzulernen. Für diesen Tag hatte sich die Schülervertretung mit rund 90 Teenagern einiges einfallen lassen, um die Grundschüler zu begeistern.

So führte eine Naturwissenschafts-Gruppe Experimente zu Lichtbrechungungen oder elektrische Stromkreise vor. In einem anderen Raum bastelten die jungen Besucher unter Anleitung Raketenautos, die anschließend in einem Wettrennen ihre Tauglichkeit beweisen mussten. Ein Geräteparcours in der Turnhalle, eine Schnitzeljagd durch die Schule und das Basteln von Weihnachtskarten waren weitere Programmpunkte. Foto: Melanie Spindler