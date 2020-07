Tourismus : Sommerurlaub 2020: Warum nicht mal Vulkaneifel?

Irene Sartoris hat am Infostand am Weinfelder Maar viel zu tun. Sie gibt Tipps und versorgt Gäste mit Prospekten. Foto: TV/Lydia Vasiliou

Daun/Schalkenmehren Der Infostand des Natur-und Geoparks Vulkaneifel zählt in diesem Jahr mehr Besucher. Auch die Gästeführungen haben mehr Teilnehmer.

Dass die Eifel und insbesondere die Vulkaneifel zu den beliebten Attraktionen gehört, können die Menschen bestätigen, die im Tourismus ihr Brot verdienen. Dazu gehört unter anderem Irene Sartoris, die als Gästeführerin im Natur-und Geopark Vulkaneifel angestellt ist. Sie steht mit einem Infostand am Weinfelder Maar und hat jede Menge zu tun. Innerhalb einer Stunde hat sie – mit Maske und einer manuellen Zählmaschine — bereits 300 Menschen registriert und vielen davon die schönsten Wanderwege und Sehenswürdigkeiten vorgestellt und sie mit Prospekten versorgt. Sie kommen aus allen Ecken Deutschlands sowie aus Belgien, Luxemburg oder den Niederlanden. Monika und Hans-Joachim Böhmert aus Wiltingen (Kreis Trier-Saarburg) verzichten in diesem Jahr auf Urlaub im Ausland und sagen: „Wir machen deshalb Urlaub zuhause und schauen uns nun die nähere Umgebung an.“

Die Geoparkführer erklären auch, warum Ziegen als Rasenmäher am Weinfelder Maar eingesetzt werden, sie erzählen Sagen und Geschichten, geben Tipps. „Es sind in diesem Jahr definitiv deutlich mehr Gäste am Info-Stand und bei den Führungen mehr Teilnehmer als früher“, sagt Irene Sartoris. Und sie muss es wissen, gibt es den Infostand schon seit 2013 in der Zeit von Juli bis Oktober. „Die Saison ist noch lange nicht zu Ende und an diesen drei Wochenenden zählen wir jetzt schon rund 1500 Besucher mehr als im Vorjahr“.