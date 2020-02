Wirtschaft : Mehr Fläche für die Dauner Lidl-Filiale

Mehr Verkaufsfläche: Die Lidl-Filiale in Daun wird um 400 auf künftig 1400 Quadratmeter erweitert. Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun (ako) Nun ist Lidl an der Reihe: In den vergangenen Jahren wurde fast jeder Supermarkt und Discounter in der Kreisstadt erweitert, modernisiert oder zog gleich ganz um. Derzeit laufen Bauarbeiten am Lidl-Markt an der B 257. Wie viel Geld investiert wird, verrät Lidl-Pressesprecherin Melanie Pöter nicht, nennt aber andere Zahlen.



Erweitert wird um rund 400 Quadratmeter auf dann 1400 Quadratmeter Verkaufsfläche. Das werde für eine „ansprechendere Warenpräsentation“ genutzt. Im Außenbereich werden die knapp 100 Parkplätze saniert und es entsteht eine Ladesäule für Elektromobilität. Menschen, die zu Fuß oder per ÖPNV unterwegs sind, können sich auf einen Fußweg samt sicherer Querung der Bundesstraße freuen. Und Ressourcenschutz steht bei der energetischen Sanierung auf dem Programm. „Der Tausch der Heizung gegen Brennwerttechnik und eine komplett neue Elektrik und Gebäudesteuerung sorgen für deutlich reduzierte Stromverbräuche und weniger Kohlendioxidausstoß“, verspricht Pöter. „Gute Wärmedämmung, eine erneuerte Lüftungsanlage sowie energiesparende LED-Beleuchtung sparen weitere Energie ein.“

Aber auch das Innere des Markts bleibt nicht, wie es ist. Decke, Wandanstrich und Fliesenfußboden werden erneuert, ebenso der gesamte Eingangsbereich mit dem Pfandraum. Die Einkaufswagen können künftig in einer Box abgestellt werden, die am Gebäude integriert ist. Umgebaut werden darüber hinaus der Personal- und der Sanitärbereich.