Antworten auf wichtige Fragen So will die Vulkaneifel mehr Frauen in die Kommunalpolitik holen

Die Beteiligung am politischen Leben ist ein Thema, das Frauen umtreibt. Beweis dafür ist die große Beteiligung an der Veranstaltung „Mehr Frauen in die Kommunalpolitik“im Hotel Löwenstein in Gerolstein. Die kommunale Gleichstellungsbeauftragte, Doris Sicken, konnte am vergangenen Donnerstagabend über fünfzig Frauen begrüßen. Darunter waren erfahrene Kommunalpolitikerinnen wie auch Neulinge auf dem Gebiet. Alle aber kamen mit einem gemeinsamen Ziel: Verantwortung in Gesellschaft und Politik zu übernehmen.