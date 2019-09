Auf Biotonne folgt Tüte: Mehr Gerechtigkeit und mehr Müllvermeidung sind nötig

Es wird Zeit brauchen, damit sich die Bürger an das neue Bringsystem Biotüte (Eimerchen) gewöhnen werden. Diejenigen, denen ein Sammelcontainer vor die Haustür gestellt wird, werden es vermutlich nie akzeptieren.

Diejenigen, die es besonders weit bis zum Container haben, werden auch nicht gerade Hurra schreien. Einige werden den Biomüll in ihre graue Tonne werfen – bestenfalls.

Und wenn ART-Geschäftsführer Monzel betont, dass es (nicht zuletzt dank des Systemwechsels) für 2020 keine Gebührenerhöhung gibt, so ist das nur die halbe Wahrheit: Erstens bekommt man künftig eine kleinere Restmülltonne, falls man in etwa nur so viel bezahlen möchte wie bisher. Und zweitens kommt das neue System vor allem diejenigen teuer zu stehen, die bislang auf Eigenkompostierung gesetzt und auf eine Biotonne verzichtet haben. Immerhin 43 Prozent der Haushalte des Kreises. Denn auch sie werden nun dafür zur Kasse gebeten, auch wenn sie es gar nicht nutzen. Die Quersubventionierung sollte hinterfragt werden – über 2020 hinaus!