Kolumne Pitter : Mehr Irrsinn? Kein Problem!

Von wegen „Preußisch Sibirien“, von wegen Provinz! Am Mittwoch haben wir es nun auch völlig verdient in die Satire-Bundesliga geschafft - wir Voreifeler mit unserem Premiumprodukt Biomüll in Extra 3 des Norddeutschen Rundfunks (NDR)!



Weiterleiten Drucken

Voreifeler? Da haben die Fischköpp erst mal nicht so richtig hingeguckt, aber am Ende war ja alles gut. Aber nur zur Erinnerung, werte Nordlichter: Es heißt Vulkaneifel, also die einzig wahre Eifel. Aber wieso Irrsinn der Woche? Haben wir immer noch nicht kapiert, welch segensreiches Wirken uns der ART angedeihen lässt?