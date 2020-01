Infrastruktur : Mehr Spannung für Daun: Stärkere Ladestation für E-Autos geplant

Daun Die Anzahl der Autos mit Elektro-Antrieben nimmt zu: So hat es im Kreis Vulkaneifel zwar prozentual von 2018 auf 2019 eine große Steigerung gegeben, aber die tatsächlichen Zahlen sind dann doch noch überschaubar: von 23 auf 75 E-Autos.

Dafür braucht es allerdings einen Ausbau von Ladestationen, um die steigende Nachfrage bedienen zu können. Einen Schritt in diese Richtung geht nun die Verbandsgemeinde (VG) Daun mit der Installation einer sogenannten Schnellladesäule in der Kreisstadt. Darunter versteht man eine Säule, mit der ein Elektroauto in 30 bis 45 Minuten vollgeladen werden kann. Die derzeit vorhandenen Stationen in Daun wie die auf dem Volksbank-Parkplatz verfügen laut VG-Verwaltung nur über eine deutlich geringere Ladekapazität und brauchen mehrere Stunden, um das Auto zu „betanken“. Die nächsten Schnelllademöglichkeiten gibt es nur entlang der Autobahn 48 an Raststätten.