Ausbildung : apra-Gruppe hat fünf neue Auszubildende

Die neuen Auszubildenden 2020 (vorne). Foto: apra-Gruppe

Daun/Mehren (red) Fünf junge Menschen sind bei der apra-Gruppe ins Berufsleben gestartet. Die neuen Azubis erlernen fünf verschiedene Berufe an den zwei Standorten von apra-norm Elektromechanik in Mehren und apra-plast Kunststoffgehäuse-Systeme in Daun-Pützborn.

