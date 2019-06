Fest : Mehrener Wehr hat Grund zum Feiern

Die Feuerwehr Mehren feiert und richten den VG-Feuerwehrtag aus. Foto: Fritz-Peter Linden

Mehren Ihr 110 jähriges Bestehen feiert die Freiwillige Feuerwehr Mehren am 6 und 7 Juli. Mit Tanz- und Stimmungsmusik von „The Hurricanes“ wird am Samstagabend das Fest gestartet . Neben dem eigenen Fest richtet die Mehrener Wehr auch den Verbandsgemeindefeuerwehrtag am Sonntag aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken