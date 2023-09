„Man muss Ziele haben. Das hält einen am Leben“ Wie eine frühere Patientin der Dauner Klinik weiter gegen ihre Autoimmunerkrankung kämpft

Daun/Aachen/Hünxe · Vor einem Jahr haben wir über Meike Veit berichtet. Die junge Frau aus Nordrhein-Westfalen leidet an einer Autoimmunkrankheit und war damals zu ihrem Glück an die Chirurgie am Dauner Maria-Hilf-Krankenhaus geraten. Wenn sich auch seither ihr weiterer Lebensweg zu einem dramatischen Leidensweg entwickelte – Meike Veit hat einen Appell und einen Traum.

22.09.2023, 08:26 Uhr

Durch Zufall war Meike Veit im vorigen Sommer an die Unfallchirurgen des Dauner Krankenhauses geraten. „Die Dauner Ärzte haben konstant nach Lösungen gesucht und entscheidend zur Diagnose beigetragen“, bringt Meike Veit es seinerzeit auf den Punkt. Dafür ist sie auch heute noch dankbar. Doch ihre Leidensgeschichte ist damit nicht vorbei. Foto: Meike Veit

Von Brigitte Bettscheider

Der Anruf kommt aus einer Aachener Klinik. Die Stimme am Telefon klingt schwach. Doch dann schwingt Freude mit übers Wiedererkennen und Erinnern an ihre Geschichte, die wir im vorigen Sommer in unserer Zeitung von Meike Veit erzählt haben.