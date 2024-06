„Mein Lieblingssong“ Produziert in Berlingen: Podcast aus der Eifel wird preisgekrönt

Nichts ruft im Menschen so schnell und so stark Emotionen hervor wie Musik: Diese Erkenntnis aus der Vorbereitung einer Oldie-Sendung fürs Radio beim Belgischen Rundfunk brachte im vorigen Jahr den Journalisten, Autor und Medienmacher Stephan Falk, der aus Gerolstein stammt und in Köln und Berlingen wohnt, und seinen Kollegen Andreas Ryll auf die Idee einer Podcast-Reihe. Ihr Plan: Prominente und Menschen wie du und ich nach ihrem Lieblingssong zu befragen und sie dazu persönliche Erinnerungen, Ereignisse, Gefühle, Geschichten erzählen zu lassen. Der Plan ging auf, so viel vorweg.