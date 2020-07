Meinung : Vorbildliche Einflussnahme

Es ist ein mühsames und beileibe nicht immer von Erfolg gekröntes Unterfangen, Ärzte in die Eifel zu locken. Und Dörfer können ohnehin wenig tun, da es primär um Zulassungsfragen und die Bereitschaft von Medizinern geht, Metropolregionen zu verlassen.

Doch in Mehren haben die lokal Verantwortlichen von Ortsgemeinde und Kirche ihre Einflussmöglichkeiten vorbildlich genutzt, um die Chance auf eine dauerhafte medizinische Versorgung vor Ort zu wahren. Denn in einer modern eingerichteten Praxis in einem tollen Gebäude zu praktizieren, könnte Interessenten womöglich überzeugen. Und wenn er oder sie erst mal hier sind, werden er oder sie auch rasch die weiteren Vorzüge von Mehren und der Vulkaneifel erkennen.