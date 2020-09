Meinung : Überfällig

Kommentarfoto_Sartoris.pdf Foto: TV/Klaus Kimmling

Warum nicht gleich? Diese Frage stellt sich auch in diesem Fall. Denn eine Toilettenanlage an einem solchen Ort ist nun wahrlich kein Luxus. So aber tut sich sich schon seit vielen Monaten eine Servicelücke auf, die endlich geschlossen werden muss.

Klar, bei allen Vorhaben sollte genau auf die Kosten geachtet werden, aber nicht selten wird am falschen Ende gespart, wenn Zuschussgeber die Kommunen kurz halten. Aber was ist gewonnen, wenn später nachgebessert werden muss? Günstiger ist es dann am Ende sicher nicht gewesen.