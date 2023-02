Kommentar : Herbeigeführter Niedergang einer Klinik

Alles Hoffen, Bangen, Bitten und Appellieren, jegliche Form von Unterstützungsangeboten vonseiten der Politik und Kommunen half nichts: Die Schließung nun auch der Inneren Abteilung im Krankenhaus Gerolstein ist beschlossen – und leider keine allzu große Überraschung.

Wenn die Klinikleitung den leitenden Chirurgen immer öfter ins Schwesterkrankenhaus nach Bitburg abkommandiert, damit dort die OP-Zahlen stimmen, muss die Bilanz für Gerolstein zwangsläufig schlechter ausfallen. Wenn Oberarztstellen nicht nachbesetzt werden, können natürlich auch immer weniger Patienten behandelt werden. Erschwerend hinzu kommt der Fachkräftemangel. So sind auch in der Inneren Abteilung viele Stellen nicht mehr besetzt worden. Ein Teufelskreis: kein Personal, weniger Behandlungen, weniger Einnahmen, weniger Zukunft, weniger Personal. Warum sonst wechselt ein hochgeschätzter Fachmann wie Manfred Rittich, der die Innere in Gerolstein mit viel Herzblut zu einem Aushängeschild in der gesamten Region Trier gemacht hat, nach fast 20 Jahren zur „Konkurrenz“ nach Daun?

Für die Menschen vor Ort ist die Schließung ein Schlag, da sie nun weitere Fahrten in Kauf nehmen müssen. Auch der Wohn- und Gesundheitsstandort Gerolstein wird damit weiter geschwächt. Am stärksten trifft die knallharte Konzern-Entscheidung zunächst aber die rund 75 Mitarbeitenden. Dennoch gibt es für sie die berechtigte Hoffnung, rasch wieder in Lohn und Brot zu kommen, denn medizinisches Fachpersonal wird in der Eifel dringend gesucht – wenngleich damit weite Fahrten zum Arbeitsplatz in Kauf genommen werden müssen – oder diese Fachkräfte das Gerolsteiner Land ganz verlassen. So schmerzhaft diese Nachricht ist, es wird voraussichtlich nicht die letzte dieser Art sein. Vieles deutet darauf hin, dass es auch in anderen Landkreisen bald nur noch ein Krankenhaus geben wird. Maximal eins.