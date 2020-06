Meinung : Mustergültiges Vorgehen

Gerolstein Es ist der richtige Weg, innerstädtische Flächen aufzuspüren und auf ihre Bebaubarkeit hin zu prüfen, den der Gerolsteiner Stadtrat nun mit dem Areal am Sportfeld geht. Der Fehler der Vergangenheit, am Stadtrand oder etwa in Lissingen für viel Geld viel zu große Baugebiete auf Vorrat zu erschließen und jahrelang dafür Schuldendienst leisten zu müssen, wird nicht wiederholt.

Das Motto „Innen- vor Außenentwicklung“, das sowohl ökologisch wie stadtplanerisch Sinn macht, wird diesmal mustergültig beherzigt. Umso besser, dass das Gebiet bereits in städtischem Besitz ist: So muss die Stadt erstens nicht tief in die ohnehin leere Tasche greifen (oder bei der Kommunalaufsicht mit nur wenig Aussicht auf Erfolg um Kreditgenehmigung bitten) um Land anzukaufen. Zweitens ist dadurch eine rasche Realisierung möglich, um junge Familien und andere Interessierte zeitnah und dauerhaft an die Brunnenstadt zu binden.

Angesichts der guten Lage ist davon auszugehen, dass sich rasch Interessenten für die Bauplätze finden werden und die Stadt ihre Erschließungskosten umgehend refinanziert hat.