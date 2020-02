Konzert : Meisterpianist spielt Beethoven

Hillesheim (red) Der aus dem indischen Bombay stammende Pianist Pervez Mody gastiert am Sonntag, 9. Februar, wieder in Hillesheim. Sein Konzert im Rathaus beginnt um 17 Uhr. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Ludwig van Beethoven, Fanny Hensel und Alexander Skrjabin.

Alle drei waren meisterhafte Komponisten und selbst virtuose Pianisten. Pervez Mody steht für Virtuosität mit farbenreichem Klangspektrum und gefühlsgeladener Ausdrucksstärke. Er hat am Tschaikovsky-Konservatorium in Moskau studiert und sein Konzertexamen an der Hochschule in Karlsruhe abgelegt.