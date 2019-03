später lesen Musik Musikalische Messe erinnert an Dirigent Helmut Schmitz Teilen

(red) In der Ulmener Pfarrkirche findet am Sonntag, 7. April, 10.30 Uhr, ein Hochamt statt, in dem auch dem vor zehn Jahren verstorbenen Dirigenten Helmut Schmitz gedacht werden soll, der lange Jahre die Männerchorgemeinschaft Ulmen-Auderath, den Chor 2000 und den Kreischor Cochem-Zell geleitet hat.