Kreis Vulkaneifel Flüchtlingsunterkunft in Gerolstein-Michelbach? Das sagen Anwohner

Nein, gegen die Menschen hätte man nichts, heißt es in Michelbach – irgendwo müssten die Flüchtlinge ja hin. Scharfe Kritik wird aber an der Informationspolitik des Landkreises geäußert: „Wir fühlen uns belogen, wir werden einfach übergangen“, sagt etwa Frank Humpertz, Mitglied im Ortsbeirat. Erst Anfang Januar sei der Plan, im ehemaligen Hotel Huschens im Ortskern eine Asylbewerberunterkunft einzurichten, vonseiten des Vulkaneifelkreises kommuniziert worden, und erst am kommenden Donnerstag, dem 25. Januar sei eine Informationsveranstaltung mit Landrätin Julia Gieseking im Dorf angesetzt, in der die Einwohner – wie es so schön hieße – „mitgenommen“ werden sollen. „Aber schon am 1. Februar, also sechs Tage später, sollen die Busse mit den Flüchtlingen anrollen“, sagt Humpertz und fügt hinzu: „Im Dorf sind alle schockiert.“