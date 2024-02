„Du nimmst die Angst mit ins Bett“ Flüchtlingsunterkunft in Michelbach: Worum es den Einwohnern wirklich geht

Der Anlass für all den Ärger, das ehemalige Hotel Huschens, liegt in Sichtweite der „Alten Schule“, dem Ort des Treffens. Wie so ziemlich alles hier in Sichtweite liegt: Michelbach ist ein kleines Dorf, mit zurzeit 89 „aktiven“ Einwohnern, wie es in der Versammlung heißt. Davon seien 24 Michelbacher mehr als 70 Jahre alt, rund 50 Prozent der Einwohner sind Rentner, immerhin 14 Kinder wachsen in dem idyllisch gelegenen Dorf auf.