Verunsicherte Mieter Wohnblocks Basaltstraße: Heizungen laufen wieder, aber für wie lange? Und wo ist das Geld hin?

Daun · Kurzzeitiges Aufatmen bei den Mietern in den Wohnblocks in der Basaltstraße 8/8a sowie 10/10a in Daun, die über Tage im Kalten saßen: Die Heizungen laufen wieder, weil Öl getankt wurde – aber nicht viel.

05.05.2024 , 11:52 Uhr

Foto: TV/Mario Hübner

Von Mario Hübner und Clara Zins-Grohe