Soziales : Nervenkrieg in Wohnsiedlungen in Gerolstein geht weiter

Gerolstein Das Gas wurde am Montag in den Mietshäusern Am Rasbach und Vor der Hardt doch nicht abgestellt. Eine Dauerlösung fehlt aber. Die Mieter sind nervlich am Ende.

Viele der rund 500 Anwohner in den Wohnsiedlungen Am Rasbach und Vor der Hardt in Gerolstein sind wegen des drohenden Gasnotstands nervlich am Ende: Kurz vor 12 Uhr sind am Montagvormittag, 19. Dezember, einige von ihnen zu der Heizzentrale am Wendehammer gegangen, wo um 12 Uhr (zum zweiten Mal in diesem Jahr) das Gas abgestellt werden sollte – falls die Eigentümergesellschaft, die Saad Immo aus NRW, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Energieversorgung Mittelrhein AG (EVM) mit Sitz in Koblenz nicht bis dann nachgekommen sei.

Die EVM hatte Ende vergangener Woche verlautbaren lassen: „Herr Saad hat Zeit bis zum 19. Dezember, gerne auch noch Montagmorgen, zu bezahlen. Sollte der offene Betrag bis Montag, 12 Uhr, bei uns sein, beordern wir die mit der Sperrung beauftragten Monteure sofort wieder zurück! Wenn das nicht passiert, ist am Montag Schluss.“

Kurz zuvor war Saad mit einem Kollegen wegen des erneut drohenden Gasnotstands nach Gerolstein gekommen und hatte versucht, die aufgebrachten Mieter zu beruhigen. Er sagte zu, dass das Gas zum 19. Dezember nicht abgestellt werde und gab Mieterin Ute Kraft sogar die Hand darauf gegeben – mit den Worten: „Gas kommt!“

Angst vor kalten Wohnungen: Ute Kraft ist wie viele andere Mieter der Siedlungen Am Rasbach und Vor der Hardt aufgebracht – und steht unter großem Stress. Foto: Clara Zins-Grohé/Clara Zins-Grohé

Die Menschen an der Heizzentrale schrecken bei jedem Auto auf, das vorfährt. Jedes Knacken von drinnen beunruhigt sie. Dann ist der Brenner kurz aus, um kurz darauf doch wieder anzuspringen. Die Anspannung wird immer extremer. Zwischendurch wird telefoniert, um konkrete Infos zu kriegen. Ute Kraft erzählt: „Die nervliche Anspannung ist unerträglich.“ Sie habe so viel Angst vor Montagmittag gehabt, sagt sie. Werner Andre (79), der „Vor der Hardt“ wohnt und stets seine Nebenkosten gezahlt hat, sagt über den Vermieter: „Dem kann man nicht glauben.“

Violetta Chabesske kommt ebenfalls zum Heizungsanlagegebäude. Sie fragt: „Warum bezahlt der Vermieter das Gas nicht? Wir haben unsere Abrechnung an ihn doch bezahlt. Wo ist das Geld?“ Und sie berichtet davon, dass sie seit Freitag versuche, den Hausmeister zu erreichen, da ihre Heizung mal wieder nicht funktioniere. Vergeblich. Auf einem Zettel an der Heizzentrale dann die Erklärung: Der Hausmeister macht vom 19.12. bis zum 3.1. Urlaub. Und weiter heißt es auf dem Papier: „Wir wünschen erholsame Feiertage und ein erfolgreiches neues Jahr 2023.“ Bei „dringenden Notfällen“ solle man sich an eine Duisburger Telefonnummer wenden. Die anwesenden Mieter verstehen die Welt nicht mehr, einige sind stinksauer.