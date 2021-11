Kriminalität : Tierquäler bringt Kühe in Lebensgefahr

Tierquäler bringt Kühe in Lebensgefahr

Steffeln/Duppach In der Vulkaneifel treibt offenbar ein Tierquäler sein Unwesen: Unter die Grassilage gemischte Metallreste töteten eine trächtige Kuh. Was bislang bekannt ist.

Eigentlich sind die 150 Milchkühe der Familie Johanns gut gesichert. Sie leben in einem luftigen Stall und werden von einem Melkroboter gemolken. Das Grundfutter besteht aus Silage, welche aus Gras von den eigenen hundert Hektar Grünland gewonnen wird.

Gemäß Paragraph 17 des Tierschutzgesetzes wird beispielsweise das Ausbringen von giftigen Ködern mit bis zu 25 000 Euro Geldstrafe geahndet. Für die illegale Entsorgung gefährlichen Abfalls fallen bis zu 36 000 Euro Strafe an.

Das Bundestierschutzgesetz regelt in Deutschland die Strafen für Vergehen gegen den Tierschutz (zum Beispiel Tierquälerei). Darüber hinaus hat auch jedes Bundesland in Deutschland seine eigenen Tierschutz- und Artenschutzgesetze.

„Damals gab es Schäden an den Maschinen, so dass wir rechtzeitig sahen, was passiert war, bevor die Kühe die Silage als Futter bekamen. Zudem hätten sie die doch ziemlich großen Partikel erkannt und nicht gefressen“, erinnert er sich. Es war ein klarer Umweltfrevel und ein materieller Schaden, aber noch keine Tierquälerei.