Modernisierung für 64 Millionen Euro Center Parcs in der Vulkaneifel – Was Besucher nach dem Umbau erwartet (Fotos)

Innerhalb von etwas mehr als einem halben Jahr einen großen Ferienpark modernisieren: eine „sportliche“ Aufgabe, die sich Center Parcs Deutschland in Gunderath vorgenommen hat. Frank Daemen, Deutschlandchef des Unternehmens, beschreibt es so: „Es wird alles auf links gedreht.“ Um den ambitionierten Zeitplan einzuhalten, ist der Park in der Verbandsgemeinde Kelberg komplett geschlossen worden. Seit Anfang November wird gearbeitet – ein Rennen gegen die Zeit, denn der Termin der Wiedereröffnung ist fix. Ende Mai, am Freitag vor Pfingsten, werden wieder Gäste begrüßt, die ersten Tage sind bereits ausgebucht – verschieben ist also definitiv keine Option.