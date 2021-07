Hochwasser : Malu Dreyer informiert sich über Flutschäden in Gerolstein

Gerolstein Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin besucht die Brunnenstadt, um sich einen Überblick über das Ausmaß des Hochwasser zu verschaffen. Reaktivierung der Bahnstrecke Köln-Trier als vordringslichste Aufgabe.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich bei ihrem Besuch in Gerolstein am Donnerstagnachmittag von den Bürgermeistern und Einsatzkräften die Hochwasser-Situation im Kreis Vulkaneifel, von der die VG Gerolstein entlang der Kyll am stärksten betroffen war, schildern lassen. Sie hat zugehört. Sie ist durch die inzwischen wieder weitgehend aufgeräumte Gerolsteiner Innenstadt gegangen, hat sich umgesehen und mit betroffenen Ladenbesitzern gesprochen. Sie hat sich mit Verantwortlichen der Deutschen Bahn unterhalten, da die wegen des Hochwassers stillgelegte Eifelstrecke Trier-Gerolstein-Köln so wichtig ist. Sie hat breite Unterstützung von Bund und Land zugesichert. Sie hat sich bei allen Einsatzkräften, Verwaltungsmitarbeitern und freiwilligen Helfern bedankt. Und sie hat allen Beteiligten Mut gemacht: „Ich bleibe optimistisch – auch weil ich sehe, wie viel hier schon wieder aufgeräumt wurde. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass der Wiederaufbau zügig gestaltet werden wird und dass der gemeinsame Aufbaufonds von Bund und Ländern bald kommen wird. Die Landesregierung steht langfristig an der Seite der Betroffenen.“