Olympia Mit zwei Bussen nach Paris: Eifeler unterstützen ihren Olympioniken Samuel

Wenn am kommenden Samstag um 8 Uhr in Paris der Startschuss für den olympischen Marathonlauf der Männer fällt, ist ein Eifeler mit von der Partie: Samuel Fitwi. Der 28-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier (zuvor LG Vulkaneifel) ist vor knapp zehn Jahren aus Eritrea übers Mittelmeer nach Deutschland geflohen und letztlich in der Eifel gelandet, wo ihn die Familie von Grundschulrektor Christian Linden in Stadtkyll aufgenommen hat.