Daun (red) Der Eifelverein Daun lädt für Sonntag, 18. August, zu einer Wanderung über etwa acht Kilometer auf dem Kurschattensteig um den Kurort Bad Bertrich im GesundLand Vulkaneifel ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Forum Daun.

In Fahrgemeinschaften geht es nach Bad Bertrich. Wanderführer Alfred Bauer nimmt Anmeldungen bis Freitag, 16. August, unter Telefon 06592/3890 oder per E-Mail an

bauer.daun@gmx.de entgegen.