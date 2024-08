Dauner Ballonsportverein Mit dem Heißluftballon in den Sonnenaufgang? Das kann man dabei erleben (Fotos)

Zu dieser frühen Tageszeit malt die Sonne lange Schatten auf die Erde. Es ist die beste Zeit, um mit einem Ballon auch ohne die Gefahr böiger Nachmittagswinde eine ordentliche Distanz zu schaffen. Für das Begleitfahrzeug am Boden kann es dann auch anstrengend werden, dem Gefährt in der Luft zu folgen. Denn ein Ballon hält sich an keine feste Route und ist auch nur sehr bedingt zu steuern. Das funktioniert nur über die unterschiedlichen Luftströmungen, die durch das Aufsteigen und Absteigen des Ballons zu erreichen sind. Tatsächlich erfasst uns in der Höhe ein zügiger Wind, der uns mit bis zu 20 Knoten – das sind rund 36 Kilometer pro Stunde – in Richtung Kasselburg trägt.