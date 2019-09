Freizeit : Mit der Maus einen Blick hinter die Kulissen werfen

Maus und Elefant laden unter anderem zum Besuch des Vulkanhofs ein. Foto: TV/Gesundland Vulkaneifel

Daun (red) Zum Maus-Türöffner-Tag am Donnerstag, 3. Oktober, lassen deutschlandweit viele Betriebe einen Blick hinter die Kulissen werfen. So auch im Gesundland Vulkaneifel. Etliche Betriebe öffnen an diesem Tag ihre Türen, damit echte Maus-Fans Sachgeschichten live erleben können.

Fragen über Fragen: Was ist Physiotherapie und wie entsteht aus Milch Käse? Wie wird im Labor Salbe hergestellt und warum steht in jeder Apotheke ein Bett? Und was fressen eigentlich die Tiere im Tierpark?