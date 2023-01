Tradition : Mit Stern, Spendendose und Kreide: Sternsinger bringen den Segen in die Häuser in Birresborn und Kirchweiler

Mit Stern, Spendendose und Kreide: Sternsinger bringen den Segen in die Häuser in Birresborn und Kirchweiler

Birresborn/Kirchweiler (red) Nach der Aussendung am Sonntag, 8. Januar, brachten die Sternsinger den Segen „Christus mansionem benedicat“ für das neue Jahr in alle Birresborner Häuser und sammelten für das Projekt „Kinder stärken – Kinder schützen“ (linkes Foto).

Ein Dankeschön gilt allen, die die Aktion unterstützten. Ein besonderer Dank gilt den 19 Kindern, die sich auf den Weg machten und mit dem gesammelten Geld in diesem Jahr insbesondere Kinder in Indonesien unterstützen.

Nach zwei Jahren Corona-Pause waren am Wochenende auch in Kirchweiler die Sternsinger wieder unterwegs (rechts Foto). Ausgestattet mit Stern, Weihrauchfass, Spendendose und Kreide beziehungsweise Aufklebern brachten acht Kinder und Jugendliche in prächtigen Gewändern den Segen Gottes zu den Dorfbewohnern. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ sammelten auch sie Spenden für Kinder in Not.

FotoS (2): Diane Schnieder (1), Anita Adams (1)