Freizeit : Daun macht spielerisch Tempo

Daun Am 16. Juni ist die Kreisstadt auf Achse: Die vierte Auflage von „Daun spielt!“ und ein verkaufsoffener Sonntag sollen wieder Tausende Besucher locken.

Über die Besucherströme, die es jährlich zum frühsommerlichen Straßenfest und zum verkaufsoffenen Sonntag nach Daun zieht, gibt es nur Schätzungen: „Auf Grund von Zählungen auf den Fotos, die wir vom Bällerennen machen, sind es mindestens dreitausend, die an der Strecke stehen, aber das ist sicher viel weniger als die Gesamtbesucherzahl von ‚Daun spielt!‘“, verraten Thomas Lamberty und Thomas Klassmann vom Round Table 168 Daun.

Der Charity Club organisiert das Spektakel, das für den guten Zweck 22 000 bunte, nummerierte Bälle mit Hilfe des topografischen Gefälles vom Burgberg zum Wirichplatz schickt. „Allein die Logistik hat es in sich“, so Klassmann, „für das Bällerennen werden rund sechzig Helfer benötigt.“ Und vier Sprinter samt Anhänger, mit denen die glücksbringenden Kugeln aus ihrem Depot in einer Höchstberger Scheune zur Kreisstadt und wieder zurück transportiert werden. „Es geht keiner verloren, wir verursachen keinen Plastikmüll“, sagt der Volksbank-Regionalmarktleiter lächelnd.