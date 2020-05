Freizeit : Mitmachkrimi im Naturzentrum Eifel

Nettersheim (red) Das Naturzentrum Eifel in Nettersheim, Kreis Eurkirchen, bietet am Freitag, 29. Mai, von 14 bis 17 Uhr einen Mitmach-Krimi aus der Römerzeit an. Beim Weg durch den Archäologischen Landschaftspark von Nettersheim soll ein Verbrechen aufgeklärt werden.