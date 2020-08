Brauchtum : Da haut man doch besonders gern drauf

Stadtkyll Alte Tradition, neu interpretiert: Die Kinder der Stadtkyller Familie Bungartz haben eine Piñata gebastelt. Die Form: ungewöhnlich. Das liegt daran, dass sie sehr aktuell ist.

Piñatas (vermutlich vom Spanischen „Piña“, Ananas) kennt man vor allem aus den mittelamerikanischen Ländern: Dort werden die Figuren, meist aus Stoff oder Pappmaché und oft in Tierform, traditionell bei Festen mit Süßigkeiten gefüllt und aufgehängt, vor allem bei Kindergeburtstagen. Die Kinder, deren Augen dazu verbunden sind, schlagen dann mit einem Stock oder Stab so lange dagegen, bis die Piñata platzt und ihren leckeren Inhalt freigibt.

Inzwischen sieht man solche Figuren immer öfter auch in Deutschland. Familie Bungartz brachte den Brauch aus Katies Heimat, dem US-Staat Wyoming, mit in die Eifel: Denn auch in den Vereinigten Staaten sei der Brauch, von Mexiko aus hinaufgewandert, mittlerweile fast überall zu erleben. Also haben sie jetzt zusammen diese besondere Corona-Piñata gebastelt – das sei doch, sagt Vater Gerd, eine gute Idee, „um uns und unsere Kinder daran zu erinnern, dass die Corona-Pandemie nicht vorbei ist“.