Meinung : Gemeinde sollte auf Nummer sicher gehen

Foto: TV/klaus kimmling

So gut wie jeder will guten Handyempfang und schnelles Internet, gerade in der in dieser Hinsicht rückständigen Vulkaneifel. Doch dazu braucht es flächendeckenden Ausbau mit Glasfaserkabeln und 5G-Funkmasten. Das geschieht nun nach und nach.