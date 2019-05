Mobilfunk : Mobilfunkmast kommt nun auf Privatgelände

Manderscheid Stadtrat Manderscheid will mit Anbieter sprechen.

Die Firma ist vor einigen Monaten an die Stadt herangetreten und hat nach Gelände gefragt, auf denen sie einen Mast aufstellen kann. Sie wollten zunächst am Ortseingang, was der Rat abgelehnt hat, dann haben sie in der Nähe des Sportplatzes einen Standort favorisiert, der dem Rat aber zu nah an der Wohnbebauung war. In einer der vergangenen Sitzungen baten die Ratsmitglieder den Stadtbürgermeister, er solle einen Vertreter der Firma in die Sitzung einladen, damit man Infos aus erster Hand bekomme. Das ist in der Sitzung geschehen.