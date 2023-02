Angelika Hirschler : Eine Eifeler Modedesignerin erobert die Laufstege Europas

26 Bilder Designerin aus der Eifel erobert die Laufstege

Schalkenmehren/Mailand Designerin Angelika Hirschler lädt zum Modelcasting ein und Bewerberinnen aus ganz Deutschland kommen, um Mode made in Vulkaneifel auf dem Laufsteg präsentieren zu dürfen. Die Schauen des regionalen Modelabels finden demnächst in Daun und Mailand statt - und machen die Eifel sozusagen Schnitt für Schnitt weit über ihre Grenzen präsent.

Von Susanne Stumm

„Rechts, links, gehe gerade, schwinge leicht die Hüften, halte den Blick gesenkt.“ Die Anweisungen von Catwalktrainerin Cindy Kopmans aus Amsterdam an die Models erfolgen auf Englisch und geben klare Kommandos. „Halte deine Pose jetzt drei Sekunden!“ Was leicht aussieht, ist harte Arbeit, besonders wenn man sieht, dass die Damen auf hohen Absätzen stehen. Es herrscht eine disziplinierte Atmosphäre unter den sechs Mädchen und Frauen, die aus ganz Deutschland nach Köln gekommen sind, um richtig gehen zu lernen – zumindest auf dem Laufsteg.

Die Modelanwärterinnen nehmen am Catwalktraining (siehe Info) teil, zu dem Angelika Hirschler eingeladen hat. Anschließend an das Training findet zusätzlich ein Casting statt, zu dem sogar zwanzig Models nach Köln angereist sind. Unter ihnen Alyssa, die extra aus Brandenburg gekommen ist und von ihrer Mutter begleitet wird. Die Siebzehnjährige ist die jüngste Teilnehmerin am Lauftraining und wie alle hofft sie, einen der begehrten Jobs bei der Modedesignerin aus Schalkenmehren zu ergattern.

Angelika Hirschler nutzt diesen Tag, um neue Talente auf dem Laufsteg anzuschauen. Konkret sucht sie an diesem Tag ein Model für ihre Hochzeitsmesse im Dauner Forum sowie Models für internationale Projekte. Die Resonanz auf die Einladung des Modelabels „Angelika Hirschler tailormade“ aus der Eifel in die Medienstadt Köln war riesig. Alle Plätze für das Training und anschließende Casting, die zu vergeben waren, waren besetzt.

Info I Catwalk Das Wort heißt wörtlich übersetzt eigentlich: „Katzengang“. Der Catwalk ist ein schmaler Gang, der – manchmal leicht erhöht - durch die Zuschauerreihen führt und über den die Models laufen. Dabei gehen sie meist auf hohen Absätzen, die Füße sollen voreinander gesetzt werden – wie bei einer Katze. Um so gehen zu können, müssen die Models ein Lauftraining absolvieren. Körperhaltung, Aufrichtung und Balance müssen stimmig sein, um die Spur auf dem schmalen Steg zu halten. Das ist wahrhaftig eine katzenartige Leistung.

Großes Interesse an Angelika Hirschler

Nicht nur Models haben sich bei der Designerin gemeldet. Auch das Interesse der Medien ist groß. Ein Team des Fernsehsenders #DABEI ist ebenfalls bei der Veranstaltung anwesend. Der Sender dreht ein Porträt über das Model Gina Rühl. Der Dreh mit Moderatorin Shary Reeves ist in das Casting integriert und bietet eine zusätzliche Chance für die Models, für einen Job entdeckt zu werden. Auch wenn es bei Angelika Hirschler nicht klappen sollte.

„Ich suche verschiedene Typen, die meine Kollektion vorteilhaft in Szene setzen“, erläutert Hirschler. „Mode wirkt immer anders, je nachdem, ob sie zum Beispiel eine blonde oder dunkelhaarige Frau präsentiert.“ Festgelegt auf einen Typ Frau oder auf bestimmte Maße ist die Designerin nicht. „Mir ist wichtig, dass die eigene, persönliche Ausstrahlung eines Models rüber kommt. Um eine Kollektion angemessen zu präsentieren, erwarte ich natürlich, dass ein Model sich auf den Job vorbereitet, es sollte meine Kollektion kennen und Auskunft über das Label geben können. Außerdem sind gute Englischkenntnisse nötig, denn die Sprache in der Modewelt ist Englisch.“

Info II Gina Rühl Gina Rühl verlor bei einem schweren Motorradunfall ihren linken Arm. Mit ihrer Prothese führt die 22-Jährige sehr erfolgreich Mode über den Laufsteg; 2022 wurde sie Vize-Miss Germany. Sie selbst nennt sich „Die einarmige Prinzessin“. Den Begriff „diversity“ hält sie in der öffentlichen Diskussion für überstrapaziert. Sie möchte nicht, dass ihre Behinderung in den Fokus des Interesses rückt. Auf Instagram informiert sie über ihre Beeinträchtigung und wirbt für eine selbstverständliche Vielfalt der Menschen.

Für das Lauftraining und für das Casting sind sehr unterschiedliche Frauen gekommen. Die Altersspanne der Bewerberinnen liegt zwischen 17 und 61 Jahren. Auch beim Casting von Hirschler mit dabei ist Gina Rühl, über die der Online-TV-Sender die Reportage dreht. Sie ist Vize-Miss Germany 2022 und führt mit einer Armprothese sehr erfolgreich Mode über den Laufsteg. „Um international Erfolg zu haben, sind natürlich bestimmte Maße gefordert. Mir ist aber wichtig, dass die Models authentisch sind“, betont Hirschler. „Mein Label ist unabhängig, wir arbeiten nicht mit Sponsoren, deshalb bin ich frei in meiner Entscheidung, welcher Typ Frau meine Kleider vorführt. Dabei gibt es kein allgemeines Schönheitsideal. Vielmehr zählt der persönliche Charakter und die Vielfalt der Menschen mit all ihren Unterschieden.“

Angelika Hirschler und Gina Rühl Foto: Susanne Stumm

Angelika Hirschler: Mode aus der Eifel – mit Eifel-Design

Als Standort für ihr regionales Unternehmen, wo sie exklusive, hochwertige Mode entwirft, näht und in ihrem Konzeptstore verkauft, hat sich Hirschler ganz bewusst für die Region entschieden. Von hier aus stellt sie ihr Handwerk in den Kontext ihrer Heimat. „Ich mache individuelle, maßgeschneiderte Mode, da ist der persönliche Kontakt zu den Kunden ein wichtiger Aspekt“, erläutert Hirschler.

Die Eifel zieht sich dabei wie ein roter Faden durch ihre Arbeit und wirbt auf mancher Robe für die Landschaft. Auf der Fashion Week in Berlin präsentierte Hirschler im vorigen Jahr zum Beispiel ganz besondere Entwürfe. Nach Vorbildern der Landschaft hat sie das Design der „Eifelkleider“ entworfen. Fotos des Schalkenmehrener oder Weinfelder Maars mit seiner Kapelle wurden grafisch so bearbeitet, dass sie in abstrakter Form die Landschaft auf dem Stoff widerspiegeln.

Brautmode by Hirschler: Hochzeitsmesse in Daun

Bei der Auswahl der Models an diesem Sonntag in dem Kölner Hotel geht es jedoch konkret um Hirschlers Brautkollektion, die sie in Daun auf ihrer Hochzeitsmesse präsentieren wird.

Das Vorführen von Brautkleidern stellt die Models vor ganz besondere Herausforderungen. Beim Catwalktraining üben sie, sich nicht im Saum der langen Roben zu verheddern. Auch sind besondere Posen gefordert, um zum Beispiel einen schönen Rücken einer Robe dem Auge der Kamera zu zeigen.

Mit bodenständiger Energie baut Angelika Hirschler ihre Marke kontinuierlich auf. Von der Eifel aus tritt sie nun den Weg auf die internationalen Laufstege an. Im Herbst ist sie mit ihrer Kollektion auf die Fashion Week nach Mailand eingeladen.

Wie maßgeschneidert für die Angelika Hirschler Kollektion ist Laura de Zan aus Düsseldorf. Sie hat beim Casting das begehrte Ticket nach Mailand gewonnen und darf die Modelle dort vorführen.