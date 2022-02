Einzelhandel : Modehaus Even in Daun schließt nach 175 Jahre

Sohn der Gründerin Johann Martin Rudolf Even. Er lebte von 1847 bis 1906. Foto: Vasiliou Lydia

Daun Ein Traditionshaus nimmt Abschied: Das Modehaus Even in der Burgfriedstraße in Daun schließt das Geschäft, sobald auch die restliche Ware verkauft ist. Noch hat es freitags und samstags geöffnet.