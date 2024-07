Verlobte vor Gericht Mord an Dauner Arzt: Angeklagte gesteht, das Gericht belogen zu haben

Wie stellt man sich jemanden vor, der in einem Mordprozess vor Gericht steht? So wohl eher nicht. Einen Aktenordner fest vor die Brust gepresst, wird die schlanke, zartgliedrige, ganz in schwarz gekleidete Frau zur Anklagebank geführt. Das haselnussbraune Haar ist über einem blassen, fein geschnittenen Gesicht akkurat zum geflochtenen Zopf frisiert. Sie schiebt sich die große Brille hoch und blickt dann ihren Sohn an, der auf der anderen Seite des Verteidigers sitzt.