Erstaunliche Details Mord an Dauner Arzt: Angeklagte sollen Gewaltverbrechen Tage vorher gemeinsam geplant haben

Die Ermordung des Dauner Arztes Steffen Braun war angeblich mehrere Tage vor der Tat von den drei Angeklagten gemeinsam geplant. Diese Aussage soll einer der beiden tatverdächtigen Jugendlichen kurz nach seiner Festnahme gegenüber zwei Kriminalbeamten gemacht haben. Das sagte einer der beiden Polizisten am Dienstag im Gericht. Danach haben die Verlobte des Arztes, deren leiblicher Sohn und dessen Halbbruder an Weihnachten 2022 den Entschluss gefasst, Steffen Braun zu töten. Wenige Tage danach sei der Plan konkretisiert worden. Als der Arzt dann am 30. Dezember erneut stark alkoholisiert aggressiv geworden sei, habe der Sohn der Verlobten gesagt: „Jetzt geht’s los!“ Daraufhin hätten sich die beiden Jugendlichen in einem Abstellraum versteckt. Als Steffen Braun vorbeigegangen sei, habe der Sohn ihn hinterrücks mit einem Baseballschläger auf den Kopf geschlagen. Der Halbbruder soll mit einem Schraubenschlüssel zugeschlagen haben. Das berichtete der Polizist unter Verweis auf Aussagen des Halbbruders, die dieser kurz nach der Festnahme im September gemacht habe.